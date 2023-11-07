МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на Украине проводить выборы сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе необходимо поставить точку. Во Франции заявили о необходимости побудить Зеленского к переговорам

Агентство УНИАН со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы передавало, что Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента на Украине весной следующего года.

"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы", — заявил Зеленский на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Депутат Алексей Гончаренко ранее заявлял, что Зеленский решил провести следующие выборы президента 31 марта 2024 года.

Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что территории, контроль над которыми Киев утратил, – это "уже не Украина".

Газета Washington Post ранее писала, что ряд политиков на Западе настаивают на том, чтобы украинская власть провела выборы парламента и президента в следующем году, несмотря на военное положение.