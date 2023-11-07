МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Причиной того, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стали события в секторе Газа, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Везде клин". Пушков рассказал об "обреченности" Байдена

"Подчеркнуто холодный прием, которым был встречен госсекретарь США Блинкен в Эр-Рияде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО — это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона", — указал Пушков.

Он напомнил, что Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ.

По словам сенатора, у несогласия с американской политикой и холод в отношении США в столицах мусульманских стран — гораздо более широкая основа.

"Это признаки нового времени, когда "американское лидерство" дает сбой за сбоем, словам Вашингтона за пределами незападного мира мало кто доверяет, а внешняя политика США все чаще ставится под сомнение", — объяснил Пушков.