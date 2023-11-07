WP: американцы и украинцы обвиняют друг друга в провале контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американские и украинские чиновники кулуарно выдвигают друг против друга обвинения из-за провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post.
По данным газеты, американцы недовольны тем, что украинцы не провели должной работы по общевойсковому наступлению в натовском стиле и вернулись к типу "войны на истощение", одновременно перебрасывая крайне необходимые войска для противостояния в районе Бахмута (украинское название Артемовска в ДНР).
Украинцы, в свою очередь, жалуются, что Запад не предоставил им оружия в количестве достаточном для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в нерабочем состоянии.
"Украине не хватает средств разминирования и бронетехники – и, что более важно, недостаточно авиации, чтобы удержать российские пилотируемые и беспилотные самолеты от атак на украинские войска, когда они пытаются прорваться через минные поля", — говорится в публикации.
Американские войска никогда не стали бы атаковать укрепленные позиции без превосходства в воздухе, однако Пентагон ожидал, что ВСУ поступят именно так, пишет автор.
Кроме того, как отмечается, администрация президента Джо Байдена не отправляла на Украину танки M1 Abrams и армейские тактические ракетные системы ATACMS до этой осени — новое оружие пришло слишком поздно, чтобы повлиять на летнее контрнаступление.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231107/842185141.html