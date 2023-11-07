МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов может представлять угрозу для положения Владимира Зеленского: он способен заключить союз с генералами, чтобы изменить курс страны, отметил в своем блоге Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Зеленский выступил против выборов на Украине

По его словам, Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих высших генералов, но возникает "трудный" вопрос, достаточно ли этого, чтобы вызвать смену руководства Украины.

"Если существует реальная угроза для Зеленского, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может заставить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже заменить его", — считает автор.

По его словам, нынешняя тенденция событий негативна для Зеленского и негативна для Украины. "Солдаты на поле боя уже это знают. Свернёт ли Зеленский или будет ждать неизбежного?" — отметил Брайен.

По его словам, в дальнейшем развитие ситуации во многом будет зависеть от результатов на поле боя. "Через несколько недель Авдеевку могут взять русские и оттеснить украинские войска. Изменения в других местах могут оказаться негативными для украинской армии, которой катастрофически не хватает живой силы", — считает автор.