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https://1prime.ru/macroeconomics/20231107/842185252.html
"Неуместно". Трамп ответил отказом на приглашение Зеленского
Макроэкономика
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Дональд Трамп отверг приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, сообщает Newsmax со ссылкой на заявление экс-президента США. В воскресенье в эфире программы "Встреча с... ПРАЙМ, 07.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Дональд Трамп отверг приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, сообщает Newsmax со ссылкой на заявление экс-президента США.
В воскресенье в эфире программы "Встреча с прессой" канала NBC Зеленский пригласил Трампа, чтобы тот мог лично убедиться в масштабах конфликта. "Бывший президент Трамп сказал, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Что я могу сказать? Так что ему тоже очень рады. Президент Байден был здесь, и он… я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь", — отметил Зеленский.
Трамп заявил, что сейчас ехать на Украину "неуместно" и он сам бы не хотел создавать конфликт интересов из-за того, что сейчас Киевом занимается действующая администрация президента Джо Байдена.
"Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", — отметил политик.