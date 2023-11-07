МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Дональд Трамп отверг приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, сообщает Newsmax со ссылкой на заявление экс-президента США. "Представляет угрозу". В США предположили, кто может свергнуть Зеленского

В воскресенье в эфире программы "Встреча с прессой" канала NBC Зеленский пригласил Трампа, чтобы тот мог лично убедиться в масштабах конфликта. "Бывший президент Трамп сказал, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Что я могу сказать? Так что ему тоже очень рады. Президент Байден был здесь, и он… я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь", — отметил Зеленский.

Трамп заявил, что сейчас ехать на Украину "неуместно" и он сам бы не хотел создавать конфликт интересов из-за того, что сейчас Киевом занимается действующая администрация президента Джо Байдена.

"Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", — отметил политик.