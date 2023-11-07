ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за январь-октябрь 2023 года вырос на 27,7% и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Китайские туристы вернули лидерство по числу поездок в Россию

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 52,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 12,4%, составив 106,405 миллиарда долларов.

Отдельно в октябре товарооборот двух стран достиг почти 19,8 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,1 миллиарда, Китай в РФ — на 8,68 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.