2023-11-07T07:31:29+03:00
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2023-11-07T07:31:29+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231107/842185380.html
Товарооборот КНР и США за январь-октябрь сократился на 13,2 процента
Макроэкономика
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Товарооборот Китая и CША по итогам первых десяти месяцев 2023 года сократился на 13,2% в годовом выражении, составив 550,7 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во... ПРАЙМ, 07.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, китай, сша, торговля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых десяти месяцев 2023 года сократился на 13,2% в годовом выражении, составив 550,7 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые десять месяцев года сократился в годовом выражении на 15,4% и составил 415 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 135,73 миллиарда, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в октябре уровень товарооборота двух стран составил 55,5 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,34 миллиарда долларов, Китай в США — на 46,16 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.