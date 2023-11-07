ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых десяти месяцев 2023 года сократился на 13,2% в годовом выражении, составив 550,7 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. В Минфине США оценили последствия разрыва связей с КНР

Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые десять месяцев года сократился в годовом выражении на 15,4% и составил 415 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 135,73 миллиарда, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в октябре уровень товарооборота двух стран составил 55,5 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,34 миллиарда долларов, Китай в США — на 46,16 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.