ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе — октябре 2023 года снизился на 5,6%, импорт сократился на 6,5%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Китая за десять месяцев вырос более чем на четверть

Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении снизился на 5,6% и составил 2,79 триллиона долларов, импорт упал на 6,5%, достигнув отметки в 2,1 триллиона долларов.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-октябрь 2023 года достиг 4,89 триллиона долларов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в октябре объем внешней торговли КНР достиг 493,1 миллиарда долларов, что на 2,5% меньше, чем в октябре 2022 года.

Экспорт в октябре достиг отметки в 274,8 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 218,2 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь — октябрь остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с АСЕАН составил 747,3 миллиарда долларов, с ЕС — 655,2 миллиарда долларов, с США — 550,7 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 404,6 миллиарда долларов, со странами Африки — 234,8 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона долларов.