МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. МВФ спрогнозировал рост ВВП Китая

В начале ноября министерство экономического развития сообщило, что в третьем квартале экономика России выросла на 5,2% в годовом выражении.

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам текущего года ВВП может вырасти на 2,2-2,7%.

Ранее Минэкономразвития заявили, что рост ВВП в сентябре в годовом выражении составил 5,2%.