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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231107/842196550.html
Центробанк оценил рост ВВП в годовом выражении по итогам третьего квартала
Макроэкономика
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Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. В начале ноября министерство... ПРАЙМ, 07.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, ввп, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
В начале ноября министерство экономического развития сообщило, что в третьем квартале экономика России выросла на 5,2% в годовом выражении.
Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам текущего года ВВП может вырасти на 2,2-2,7%.
Ранее Минэкономразвития заявили, что рост ВВП в сентябре в годовом выражении составил 5,2%.