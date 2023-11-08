МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, который в том числе ужесточает контроль за трансфертным ценообразованием во внешнеторговых сделках, на рассмотрение Думы его планируется вынести 9 ноября. Госдума отклонила законопроект о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося

Первоначальная редакция предусматривала увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль, индексацию ставок акцизов на табачную, винодельческую и слабоалкогольную продукцию, возврат льгот организациям при ряде выплат иностранным компаниям. Комитет поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, касающихся контроля за трансфертным ценообразованием. При этом из перечня контролируемых исключаются сделки, которые стали контролируемыми в результате приостановления по указу президента РФ положений налоговых соглашений с отдельными странами.

Поправками расширяется перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми, при сделках с которыми будет осуществляться контроль за применением рыночных цен. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании (КИКи), а также лица, которые контролируют одни и те же КИКи. Взаимозависимыми будут считаться и организации, находящиеся под контролем физлиц, в случае если эти организации контролируют близкие родственники, пояснял на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Также в рамках сведений о контролируемых сделках необходимо будет раскрывать цепочку перепродажи, которая находится за пределами РФ, чтобы "понимать применялись ли рыночные цены в сделках между взаимозависимыми лицами", отмечал замминистра. А группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки и активы которых в основном расположены в РФ, будут представлять консолидированную финансовую отчетность группы и финансовую отчетность компаний, которые участвуют в рамках группы в таких сделках.

Одновременно штраф за непредставление налоговому органу уведомлений о таких сделках или представление в них недостоверных сведений увеличивается до 100 тысяч с 5 тысяч рублей, уведомлений об участии в международной группе компаний — до 500 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения с 50 тысяч. А штраф за непредставление странового отчета, а также национальной или глобальной документации, относящейся к международной группе компаний, или представление их с недостоверными сведениями увеличивается до миллиона со 100 тысяч рублей.

А если в контролируемых сделках будут применяться нерыночные цены, то разница с рыночной ценой будет признаваться как выплата дивидендов и, соответственно, облагаться налогом в 15%, а за нерыночные цены "штрафные санкции по совокупности составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки в области внешней торговли", пояснял Сазанов. Также при доначислении налоговым органом налогов законопроект предусматривает переход на использование медианного значения интервала рентабельности вместо минимального значения рыночного интервала.