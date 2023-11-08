МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, который в том числе предусматривает повышение пошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов на 20% и снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 9 ноября. Госдума отклонила законопроект о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося

Первоначальная редакция предусматривала увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль, индексацию ставок акцизов на табачную, винодельческую и слабоалкогольную продукцию, возврат льгот российским организациям по ряду выплат иностранным компаниям. Бюджетный комитет поддержал ряд поправок, в том числе об отказе от дополнительного повышения акцизов на виноматериалы.

По предложению бизнеса предлагается на виноматериалы "не повышать ставки акциза, оставить их так как есть", ведь они используется в производстве винодельческой продукции, на которую трехразовая индексация ставок акцизов предусмотрена, пояснял на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Ставки акцизов на вино, которые были заложены при формировании федерального бюджета на ближайшие три года, также предусмотрены "с трехкратным ростом", напомнил он. В части слабоалкогольной продукции уточняется порядок расчета ставки акциза, при этом трехкратное увеличение ставки также остается.

Кроме того, в рамках поправок госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании и о внесении в них изменений снижается вдвое — до 1 миллиона рублей, а ряд госпошлин индексируется с 1 июля 2024 года на 20%. Так, пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 рублей, вида на жительство – до 6 тысяч рублей, разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч рублей, разрешения на работу иностранцу, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи рублей.

А госпошлина за выдачу загранпаспорта составит 5 тысяч рублей (с электронным носителем информации – 3 тысячи рублей), проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ – 420 рублей, за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее – 1,2 тысячи рублей, многократного пересечения госграницы или за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание – 1,92 тысячи рублей.

Согласно действующему законодательству, до конца текущего года применяется нулевая ставка НДС в отношении операций по реализации обработанных природных алмазов банками физлицам, а также при реализации таких алмазов Госфонду, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Банку России и банкам налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней. Комитет поддержал поправку, которая снимает это временное ограничение и делает эту льготу постоянной.