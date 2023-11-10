2023-11-10T15:37:20+03:00
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2023-11-10T15:37:20+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231110/842234734.html
В "Тинькофф" рассказали о серьезном дефиците IT-кадров в России
Макроэкономика
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На российском IT-рынке наблюдается серьезный дефицит кадров, безработные IT-специалисты сразу получают множество предложений, пишет издание РБК со ссылкой на слова главы... ПРАЙМ, 10.11.2023
макроэкономика, ит-бизнес, экономика, технологии, новости, россия, it-компании, дефицит кадров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1- ноя — ПРАЙМ. На российском IT-рынке наблюдается серьезный дефицит кадров, безработные IT-специалисты сразу получают множество предложений, пишет издание РБК со ссылкой на слова главы "Тинькофф" Станислава Блюзнюка.
"Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит [кадров]. К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний", — подчеркнул эксперт.
Тем не менее, по словам Близнюка, дефицит разработчиков приведет не только к росту зарплат, но и к снижению качества работы. Он подчеркнул, что в частности банк может ощутить последствия этого в течение 3-5 лет.
Близнюк отмечает, что одной из причин такой тенденции являются последствия демографической ямы 1990-х и высоким уровнем смертности в пандемию. Кроме того, сказалась массовая релокация россиян и частичная мобилизация.