МОСКВА, 1- ноя — ПРАЙМ. На российском IT-рынке наблюдается серьезный дефицит кадров, безработные IT-специалисты сразу получают множество предложений, пишет издание РБК со ссылкой на слова главы "Тинькофф" Станислава Блюзнюка. Путин призвал повысить эффективность мероприятий по инфобезопасности России

"Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит [кадров]. К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний", — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, по словам Близнюка, дефицит разработчиков приведет не только к росту зарплат, но и к снижению качества работы. Он подчеркнул, что в частности банк может ощутить последствия этого в течение 3-5 лет.

Близнюк отмечает, что одной из причин такой тенденции являются последствия демографической ямы 1990-х и высоким уровнем смертности в пандемию. Кроме того, сказалась массовая релокация россиян и частичная мобилизация.