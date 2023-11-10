МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,99% на 7 ноября с 6,69% на 30 октября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Центробанк раскрыл, когда начнет снижаться годовая инфляция

"На первой неделе ноября (период с 31 октября по 7 ноября 2023 года – 8 дней) инфляция составила 0,42%, год к году – 6,99%", — говорится в документе.

Как указано в обзоре, в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,47% в основном за счет плодоовощной продукции. "На плодоовощную продукцию цены выросли на 2,62%. На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. При этом замедлился рост цен на мясопродукты, масложировую продукцию, ускорилось удешевление сахара", — пишут авторы документа.

В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,63% с учетом удорожания легковых автомобилей (по данным Росстата, стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 5,49%, иностранного — снизилась на 0,36%).

"Продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, на строительные материалы – возобновилось. Также продолжил дешеветь бензин (-0,21%), на дизельное топливо цены практически не изменились (рост на 0,01% после дефляции в течении пяти предыдущих недель). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%", — добавили в министерстве.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.