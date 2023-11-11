МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские финансисты сегодня отмечают один из своих профессиональных праздников — день экономиста. Почти 260 лет назад в этот день указом Екатерины II было создано Императорское Вольное экономическое общество. В честь этого праздника РИА Новости попросило экспертов составить рецепт "экономического чуда" для нашей страны. В России выросла стоимость аренды складов

Для того, чтобы случился НЭП XXI века, нашей стране нужно развивать инфраструктуру и укреплять партнерство с дружественными государствами. А еще, по мнению собеседников агентства, успех не заставит себя ждать, если мы упростим частному инвестору доступ на рынок и нарастим на государственном уровне инвестиции в образование.

При этом эксперты сходятся в одном: просто повторить опыт Запада здесь не получится. "Просто скопировать модели экономического чуда из прошлого в настоящем невозможно. Нам необходимо находить свои уникальные пути, учитывая современные сложности и специфику нашей ситуации", — поясняет доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БУМ

Для успешного развития экономики России нужно нарастить капитальные инвестиции в ВВП, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В текущих условиях, подчеркивает эксперт, сотворение экономического чуда лежит в плоскости внутренних ресурсов, а также построения нового рынка капитала с дружественными странами.

Одним из ключевых факторов экономического бума с учетом протяженности территории нашей страны может стать развитие высокоскоростных железнодорожных дорог, продолжает доцент факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян.

"Повышение транспортной связанности может дать в перспективе дополнительно до 10-15% к ВВП. Рост скорости перевозок обеспечит России статус транспортного хаба между Южной, Юго-Восточной, Восточной Азией, Африкой, Латинской и Южной Америкой", — добавляет эксперт.

Не менее важно развивать энергетику, подчеркивает Хачатурян. По его мнению, главным прорывом в инновациях здесь может стать термоядерный синтез, который обеспечит рост и без того значительного потенциала России в производстве электроэнергии. Это положительно скажется и на транспорте: снижение цен на электричество снизит стоимость перевозок, объясняет эксперт.

ВКЛАД НАСЕЛЕНИЯ

Собеседники агентства оговариваются, что экономический прорыв невозможен без активного участия населения. Населению нужно позволить инвестировать активно во внутренний рынок, а не в иностранные валюты недружественных стран, отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По мнению эксперта, сейчас есть целый ряд ограничений, который этому препятствует. Россиян научили, как распознать подделку на маркетплейсе

"Гражданам сегодня все еще проще инвестировать в иностранную валюту недружественных стран или переводить средства за рубеж, чем хранить сбережения внутри страны. Достаточно устранить подобные ограничения и результат для экономики не заставит себя ждать, инвестиции в экономику польются рекой, а не за рубеж", — полагает эксперт.

Для активного вклада населения в развитие страны нужно обеспечить соответствующие условия, уверены экономисты. Например, активно совершенствовать цифровые финансовые технологии. "Мы не найдем похожих примеров за рубежом, нужно развивать собственную новую экономическую политику России", — отмечает Бадалов.

А еще, заключают эксперты, чуда банально не случится без развития образования и гражданского общества. "Модель "российского чуда" видится несколько более простой, чем может показаться: обеспечение высокого уровня науки и образования, обеспечения защиты частной и интеллектуальной собственности, поддержка высокого уровня развития гражданского общества", — уверен заместитель директора АНО "Платформа НТИ" Никита Уткин.