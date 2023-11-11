2023-11-11T12:44:50+03:00
2023-11-11T12:44:50+03:00
2023-11-11T12:44:50+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231111/842241014.html
Кабмин одобрил снижение административной нагрузки на предпринимателей
Макроэкономика
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Правительство России в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить... ПРАЙМ, 11.11.2023
макроэкономика, бизнес, экономика, новости, россия, правительство, предприниматели
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство России в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на снижение административной нагрузки на предпринимателей.