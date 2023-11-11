МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство России в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. Правительство урегулировало компенсации иностранным холдингам

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект направлен на снижение административной нагрузки на предпринимателей.