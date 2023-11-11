2023-11-11T12:55:35+03:00
2023-11-11T12:55:35+03:00
2023-11-11T12:55:35+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231111/842241090.html
Кабмин поддержал идею компенсации банкам убытков по ипотеке
Макроэкономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Правительство России одобрило возмещение банкам недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект... ПРАЙМ, 11.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, правительство, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило возмещение банкам недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам РФ в рамках льготных ипотечных программ.