МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило возмещение банкам недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина. Россиянам посоветовали не откладывать покупку квартиры в ипотеку

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам РФ в рамках льготных ипотечных программ.