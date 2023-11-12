ВАШИНГТОН, 12 ноя — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного "шатдауна" представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, следует из документа. В Вашингтоне оценили негативный прогноз Moody’s рейтинга США

В соответствии с предложенным законопроектом, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Финансирование на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного Джонсоном законопроекта не включает деньги Израилю или Украине.

Как пишет Fox New, палата собирается проголосовать по законопроекту во вторник.

Ранее конгресс утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержке запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом.