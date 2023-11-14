МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Военные ЦАХАЛа захватили здание парламента Газы и сфотографировались с израильскими флагами, пишет Times of Israel. МЧС встретили в "Домодедово" 70 россиян, эвакуированных из Газы

На изображении, опубликованном в социальных сетях, показаны военнослужащие бригады "Голани" внутри здания парламента Газы в городе Газа после взятия его под контроль..

С 2007 года в здании Палестинского законодательного совета в Газе заседали представители ХАМАС.

В субботу, 7 октября, Израиль был атакован более чем тремя тысячами ракет со стороны Газы. После ударов ХАМАС проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, израильский Военно-политический кабинет ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве — это означало переход страны в состояние войны.