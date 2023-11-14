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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231114/842255581.html
Израильские военные захватили парламент Газы
Макроэкономика
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Военные ЦАХАЛа захватили здание парламента Газы и сфотографировались с израильскими флагами, пишет Times of Israel. На изображении, опубликованном в социальных сетях, показаны... ПРАЙМ, 14.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, израиль, газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Военные ЦАХАЛа захватили здание парламента Газы и сфотографировались с израильскими флагами, пишет Times of Israel.
На изображении, опубликованном в социальных сетях, показаны военнослужащие бригады "Голани" внутри здания парламента Газы в городе Газа после взятия его под контроль..
С 2007 года в здании Палестинского законодательного совета в Газе заседали представители ХАМАС.
В субботу, 7 октября, Израиль был атакован более чем тремя тысячами ракет со стороны Газы. После ударов ХАМАС проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, израильский Военно-политический кабинет ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве — это означало переход страны в состояние войны.