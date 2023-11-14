МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном сообщил о "сложной" ситуации на фронте. Об этом говорится в Telegram-канале главкома. На Украине высказались об отставке Зеленского

По его словам, остаются наиболее горячими Авдеевское, Купянское и Марьинское направление. "Ситуация сложная, контролируемая", — отметил генерал.

Также обсуждались планы на зимний период, потребности ВСУ, вопросы подготовки кадров, восстановления боеспособности подразделений, снабжении беспилотниками.

СМИ ранее писали о вероятном конфликте между Залужным и Владимиром Зеленским. Журналисты отмечали, что Залужный, который пользуется популярностью у населения, может представлять на политической арене угрозу Зеленскому.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений.