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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231114/842255750.html
"Ситуация сложная". Залужный рассказал о происходящем на фронте
Макроэкономика
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном сообщил о "сложной" ситуации... ПРАЙМ, 14.11.2023
новости, макроэкономика, экономика, украина, сво, валерий залужный
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном сообщил о "сложной" ситуации на фронте. Об этом говорится в Telegram-канале главкома.
По его словам, остаются наиболее горячими Авдеевское, Купянское и Марьинское направление. "Ситуация сложная, контролируемая", — отметил генерал.
Также обсуждались планы на зимний период, потребности ВСУ, вопросы подготовки кадров, восстановления боеспособности подразделений, снабжении беспилотниками.
СМИ ранее писали о вероятном конфликте между Залужным и Владимиром Зеленским. Журналисты отмечали, что Залужный, который пользуется популярностью у населения, может представлять на политической арене угрозу Зеленскому.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений.