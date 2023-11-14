МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В Севастополе накануне простились с начальником штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Яном Сухановым, который участвовал в боях за Мариуполь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. В Крыму предрекли Украине скорый конец

Суханов родился в Южно-Сахалинске, служил в Севастополе, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты. Прошел "горячие" точки, был в командировках в Сирии, был удостоен наградами, включая Орден Мужества.

С 24 февраля 2022 года Суханов находился в зоне спецоперации. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль "Азовсталь". В этих боях офицер был ранен.

"При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", — рассказал губернатор.



