САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя — ПРАЙМ. Министры финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен высказалась об экономических отношениях США и КНР

"Мы пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов", — сказала она на пресс-конференции по итогам прошедшего дня заседаний глав минфинов стран АТЭС.

Йеллен отметила, что совместная работа министров финансов сосредоточена на обеспечении устойчивого финансирования, в том числе по борьбе с изменением климата.

"Мы также согласны, что взаимодействие с частным сектором имеет решающее значение, как и взаимодействие с международными финансовыми институтами", — добавила она.

"Взаимодействие Соединенных Штатов с другими экономиками АТЭС укрепляет экономику США, идет на пользу американским рабочим и компаниям, а также продвигает американские интересы", — также сказала Йеллен.

По ее словам, такое сотрудничество также приносит пользу остальному региону и является ключом к решению общих вызовов.

"Экономики АТЭС находятся в центре глобальной экономики и экономического будущего нашего мира", — подчеркнула Йеллен.

По словам министра, прошедшее заседание министров финансов стран АТЭС позволило закрепить прогресс по ключевым приоритетам, в том числе по направлениям макроэкономики и финансов.

"Встреча министров финансов позволила нам закрепить прогресс по ключевым приоритетам: от мониторинга развития макроэкономических и финансовых событий в регионе и во всем мире до продвижения наших подходов к регулированию цифровых активов", — сообщила она.

Йеллен отметила, что главы минфинов стран АТЭС также затронули вопросы устойчивого финансирования и политик, ориентированных на экономический рост.

"Члены АТЭС подтвердили общий интерес в реализации политики, которая расширяет производственный потенциал наших экономик", — добавила она.

Отдельно комментируя развитие цифровых активов и технологий, Йеллен указала, что, поскольку они могут нести риски, то министры финансов АТЭС признали необходимость их качественного регулирования для управления подобными рисками.

Также министры обсудили замедление роста экономики Китая и связанные с этим риски.

"Мы говорили о замедлении китайской экономики, и думаю, что согласились с рисками снижения экономического прогноза, который может повлиять не только на Соединенные Штаты, но и многие экономики АТЭС", — сказала Йеллен.

Она добавила, что при этом вопрос замедления роста китайской экономики не обсуждался детально в рамках заседаний.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.