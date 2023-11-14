САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя — ПРАЙМ. США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. Йеллен рассказала о приоритетах минфинов стран АТЭС

"Президент (США Джо) Байден и я твердо верим в продвижение ценностей, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также в стремлении к здоровым и стабильным экономическим отношениям с Китаем… Нам предстоит тяжелая работа, но я считаю, что наше взаимодействие здесь позволило нам продвинуться в правильном направлении", — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско.

Йеллен подчеркнула, что США надеются закрепить "заложенный фундамент" для "дальнейшего усиления коммуникации, стабилизации отношений и достижения прогресса по ключевым политическим вопросам".

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.