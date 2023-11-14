2023-11-14T05:08:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231114/842255954.html
Йеллен высказалась об экономических отношениях США и КНР
Макроэкономика
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США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. "Президент (США Джо)... ПРАЙМ, 14.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, китай, саммит атэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя — ПРАЙМ. США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен.
"Президент (США Джо) Байден и я твердо верим в продвижение ценностей, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также в стремлении к здоровым и стабильным экономическим отношениям с Китаем… Нам предстоит тяжелая работа, но я считаю, что наше взаимодействие здесь позволило нам продвинуться в правильном направлении", — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско.
Йеллен подчеркнула, что США надеются закрепить "заложенный фундамент" для "дальнейшего усиления коммуникации, стабилизации отношений и достижения прогресса по ключевым политическим вопросам".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.