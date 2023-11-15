МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение при первом нарушении, говорится в пресс-релизе омбудсмена. ЛДПР предложила ФАС проверить стоимость новогодних подарков

Этот порядок, напоминается в письме, закреплен в части 1 статьи 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ему, подчеркивается в документе, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) или муниципального контроля, штраф подлежит замене на предупреждение.

Условием выступает отсутствие "причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствие имущественного ущерба", добавляется в релизе.

Там же уточняется, что существует перечень статей КоАП, по которым порядок замены штрафа на предупреждение не используется ни при каких обстоятельствах — таких около двух десятков.

Уполномоченный, сообщает его пресс-служба, полагает, что "ФАС трактует часть 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ неправильно, и это подтверждается многочисленной судебной практикой". "Вообще говоря, и регуляторная гильотина, и реформа контрольно-надзорной деятельности проводились для того, чтобы снизить административное давление на всех направлениях", — отметил Титов.

"И назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, отвечает как раз этой цели — вне зависимости от того, в рамках каких действий нарушение было выявлено. Надеюсь, прокуратура расставит все по местам", — заключил уполномоченный.