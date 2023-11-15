САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя — ПРАЙМ. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, включая перебои в торговле, последствия природных катастроф, угрозы энергетической и продовольственной безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Лидеры США и КНР встретятся впервые за год на фоне торговой войны

"Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями. Мы все еще восстанавливаемся после трудностей COVID, который разорил торговлю, путешествия и туризм", — сообщил он на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России.

По словам госсекретаря, экономики АТЭС также сталкиваются с последствиями изменения климата и природными катастрофами, наносящими удар по региону. Кроме того, Блинкен отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, вызванные конфликтом на Украине.

Вместе с тем, по его оценкам, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 триллионов долларов до 52,8 триллиона долларов, а доход на душу населения увеличился в четыре раза.

"Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг", — добавил он.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.