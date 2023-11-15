ВАШИНГТОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, свидетельствуют результаты голосования. Бюджетный кризис в США: можно ли предотвратить шатдаун ценой двух новых?

Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против — 95.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил проект закона, которой призван предотвратить шатдаун — прекращение деятельности федеральных властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства — 17 ноября за счет двухэтапного финансирования. Согласно документу, часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована до середины января. Финансирование на остальные правительственные секторы будет рассчитано до начала февраля. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Израилю или Украине, а также не предусматривает сокращение расходов на работу правительства. Последнее было камнем преткновения для части однопартийцев Джонсона, однако вызвало симпатию у демократического большинства сената.

Для принятия бюджета страны и предотвращения работы правительства требуется одобрение проекта обеими палатами и подпись президентом США Джо Байденом.