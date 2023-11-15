ПАРИЖ, 15 ноя — ПРАЙМ. Число французов, имеющих доход ниже минимально допустимого во Франции, в 2021 году достигло 14,5%, следует из отчета Национального института статистики Франции (Insee). Маск предрек гражданскую войну в Европе

Так, если в 2020 году 8,5 миллиона человек получали менее чем 1158 евро в месяц, то в 2021 году их число увеличилось на 552 тысячи человек. Таким образом, 9,1 миллиона человек оказались за чертой бедности после пандемии коронавируса.

Основными причинами стали потеря дохода и рост безработицы.

Как отметил депутат-социалист Артур Делапорт, которого цитирует издание Monde, в 2022 и 2023 годах число таких людей рискует еще вырасти на фоне инфляции, которая на пике роста в начале этого года составила 6%. Как отмечает ассоциация Secours Catholique, в том числе оказывающая помощь бездомным и малоимущим, в 2022 году число обращений к ней выросло на 10%. Французские НКО призывают к структурным реформам, отмечая, что проводимая президентом Эммануэлем Макроном социальная политика не позволит снизить уровень бедности в стране.

Отмечается, что рост числа бедного населения также сопровождался более существенным социальным неравенством. Половина богатого населения стала еще богаче. Наиболее выражена эта тенденция среди 20% богатейших людей Франции.