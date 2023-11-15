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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231115/842268791.html
"Позорное поражение". В США указали на фатальное упрямство Киева
Макроэкономика
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Украина не услышала предупреждения тех, кто предупреждал о риске позорного поражения, написал в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл. "Мы предупреждали Украину, что все... ПРАЙМ, 15.11.2023
новости, макроэкономика, экономика, украина, сша, сво, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украина не услышала предупреждения тех, кто предупреждал о риске позорного поражения, написал в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл.
"Мы предупреждали Украину, что все закончится именно так. Мы предупреждали, что они потеряют свою землю. Мы предупреждали, что погибнут сотни тысяч мужчин. Мы предупреждали, что это будет унизительное поражение. Мы предупредили, что это самоубийственная политика", — подчеркнул он.
"Они не слушали", — резюмировал Хинкл.
В начале июня началось контрнаступление ВСУ, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успехов ни на одном из направлений.
Говоря о складывающейся вокруг Украины ситуации, у Кремле отмечали, что предпосылок для перехода в мирное русло сейчас не существует, при этом абсолютным приоритетом для Москвы остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.