МЕХИКО, 15 ноя — ПРАЙМ. Работники консульства России в Мехико направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую переехавшие в Соединенные Штаты члены семьи оставили в Мексике, при этом женщина нуждается в помощи, сообщил РИА Новости консул Александр Иващенко.

"С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников", — отметил дипломат.

Он уточнил, что Валентина Котова с сыном и его женой, намеревавшиеся нелегально перебраться через границу и попасть в США, реализовала свое имущество и приехала в Мексику в 2022 году. Миграционная служба помешала их планам, после чего семья осталась в Мексике. Позже сын Котовой с женой-украинкой уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без средств с вещами у дверей консульства России.

Консул добавил, что женщина находится в плохом самочувствии "на уколах": не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, также у нее проблемы с высоким давлением. В России Котову никто не ждет, у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери.

"Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь", — сказал Иващенко.

Рейс Котовой из Дубая ЕК129, как следует из данных табло, прилетит в Домодедово в среду в 08.19. Как сообщил консул, пенсионерка рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако состояние здоровья и отсутствие документов для получения в столице медпомощи вызывают опасения.