МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Для Соединенных Штатов выгоднее прекратить украинский конфликт, а новому главе Белого дома придется усадить киевские власти за стол переговоров, заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты США — независимые политики Роберт Кеннеди — младший и Корнел Уэст, а также демократка Марианна Уильямсон. Еще один политик США пообещал быстро закончить конфликт на Украине

Политиков спросили, должен ли президент вступить в мирные переговоры с целью прекратить украинский конфликт.

"Нынешнее стратегическое мышление США заключается в том, что конфликт служит национальным интересам, ослабляя Россию. Такое мышление ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нас гораздо менее защищенными, а не более защищенными. Соединенным Штатам и всему миру будет лучше, если Россия поймет, что мы не собираемся ее уничтожить", — отметил Роберт Кеннеди — младший.

По мнению Марианны Уильямсон, мирные переговоры нужны США, чтобы избежать долгого конфликта по афганскому образцу.

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы добиться справедливого, но реалистичного мира. Кажется крайне маловероятным, что какая-либо из сторон в этом конфликте одержит полную победу над другой в ближайшее время, поэтому, если мы не хотим, чтобы это затянулось на два десятилетия, как наша война в Афганистане, тогда нам следует настаивать на переговорах", — подчеркнула она.

Корнел Уэст считает, что украинский конфликт не будет разрешен военными средствами. По его словам, "ясно, что народу Соединенных Штатов уже достаточно" финансировать Киев притом, что "на Украину уже отправлено 113 миллиардов долларов налогоплательщиков".

"Как президент, я не оставлю Украине другого выбора, кроме как начать дипломатический процесс", — отметил Уэст.