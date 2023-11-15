ПЕКИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с низкими ценами в Китае постепенно смягчится, дефляции в стране не произойдет, заявила на пресс-конференции в среду официальный представитель государственного статистического бюро КНР Лю Айхуа. Китай выпустил макроэкономическую статистику за январь-октябрь

"Исходя из общего состояния экономической деятельности и изменений основных показателей, экономическая деятельность в целом восстанавливается и улучшается. Спрос на товары и услуги продолжает восстанавливаться", — заявила Лю Айхуа.

Она добавила, что денежная масса в широком понимании сохраняет быстрый рост, а рыночная ликвидность в целом остается на разумном и достаточном уровне.

"Основываясь на этих факторах, можно полагать, что на следующем этапе ситуация с низкими ценами постепенно смягчится, дефляции не произойдет", — подчеркнула она.

Ранее ведомство сообщало, что индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в октябре 2023 года оказался отрицательным, составив минус 0,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Лю Айхуа добавила, что основной причиной общего падения уровня цен является снижение цен на продукты питания, на что в свою очередь повлияла хорошая погода на большей части территории страны в октябре, достаточное предложение на рынке сельскохозяйственной продукции, а также падение потребительского спроса после праздников. При этом цены на потребительские товары стабильно растут.

С февраля этого года индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — не поднимается выше 1%, нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, отрицательным индекс был в июле и октябре. Ранее в статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.