АНКАРА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ратификация протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе может быть завершен до конца текущего года, если не произойдет каких-нибудь эксцессов, которые способны повлиять на ситуацию, сообщил РИА Новости источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. США могут изменить размещение сил в Европе для "защиты" НАТО

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш ранее выразил надежду на скорое завершение процесса по членству Швеции в НАТО.

"В четверг парламентская комиссия по иностранным делам начнет рассмотрение заявки Швеции. Сейчас есть позитивный фон, мы видим конструктивный подход со стороны Стокгольма. В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года", — отметил собеседник агентства.

На фоне событий на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции пока не получила окончательного одобрения со стороны Венгрии и Турции. Швеция как член ЕС на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразила согласие в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в Евросоюз. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он отмечал, что по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью он настроен оптимистично.