МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, сократился на 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд менялся такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Китай выпустил макроэкономическую статистику за январь-октябрь

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение только на 0,6%.

Во втором квартале рост составлял 4,5% в пересчете на год, в первом — 3,7%.

В квартальном выражении ВВП страны в третьем квартале снизился на 0,5% после увеличения на 1,1% кварталом ранее. Аналитики ожидали уменьшения на 0,1%. По отношению к третьему кварталу прошлого года ВВП за июль-сентябрь вырос на 1,2% после увеличения на 1,7% во втором.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале в квартальном выражении не изменился, ожидался рост на 0,2%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,5% в квартальном выражении, частных — на 0,6%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,5%, а импорт — на 1%.