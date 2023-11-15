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https://1prime.ru/macroeconomics/20231115/842269598.html
"Противостоять России". Премьер Эстонии хочет возглавить НАТО
Макроэкономика
Новости
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена "для противостояния России" претендовать на пост генсека НАТО — об этом она заявила в ходе саммита Politico Defense. "Каллас спросили,... ПРАЙМ, 15.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, эстония, нато, кая каллас
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена "для противостояния России" претендовать на пост генсека НАТО — об этом она заявила в ходе саммита Politico Defense.
"Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила "да"", — пишет издание.
По словам Каллас, она заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО, поскольку альянс продолжает контролировать украинский конфликт и "сосредоточивается на общих стратегиях против Китая и других возникающих угроз".
Политик выразила несогласие с мнением, что украинский конфликт зашел в тупик. По ее словам, изображать усилия на поле боя в таком свете — в интересах России.
"Это работает им на пользу, — сказала Каллас. — Давайте не попадемся в эту ловушку".