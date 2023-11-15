МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена "для противостояния России" претендовать на пост генсека НАТО — об этом она заявила в ходе саммита Politico Defense. Источник назвал сроки одобрения Турцией членства Швеции в НАТО

"Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила "да"", — пишет издание.

По словам Каллас, она заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО, поскольку альянс продолжает контролировать украинский конфликт и "сосредоточивается на общих стратегиях против Китая и других возникающих угроз".

Политик выразила несогласие с мнением, что украинский конфликт зашел в тупик. По ее словам, изображать усилия на поле боя в таком свете — в интересах России.

"Это работает им на пользу, — сказала Каллас. — Давайте не попадемся в эту ловушку".