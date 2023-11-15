МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства. ЕК улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году

Ранее в среду Росстат опубликовал предварительную оценку по динамике ВВП РФ в третьем квартале — экономика ускорила рост до 5,5% в годовом выражении с 4,9% в третьем квартале.

"Существенно увеличился рост относительно уровня двухлетней давности. В целом же за 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,9%", — говорится в комментарии министерства к публикации Росстата.

"Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения", — также прокомментировала статистику замминистра экономического развития Полина Крючкова.

По ее словам, после того, как этап восстановления завершен, стоит задача – "закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики".