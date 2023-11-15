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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231115/842278442.html
Российская экономика за девять месяцев выросла на 2,9 процента
Макроэкономика
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Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства. Ранее в среду Росстат опубликовал... ПРАЙМ, 15.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, ввп россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства.
Ранее в среду Росстат опубликовал предварительную оценку по динамике ВВП РФ в третьем квартале — экономика ускорила рост до 5,5% в годовом выражении с 4,9% в третьем квартале.
"Существенно увеличился рост относительно уровня двухлетней давности. В целом же за 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,9%", — говорится в комментарии министерства к публикации Росстата.
"Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения", — также прокомментировала статистику замминистра экономического развития Полина Крючкова.
По ее словам, после того, как этап восстановления завершен, стоит задача – "закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики".