МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года ускорился до 5,5% в годовом выражении с 4,9% во втором, это лучше оценок Минэкономразвития и Банка России, следует из предварительной оценки Росстата. ВВП Японии в III квартале упал на 2,1 процента в пересчете на год

Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 5,2% год к году, а ЦБ — в 5,1%.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года по предварительной оценке составил 105,5%", — говорится в документе.

В комментарии Росстат отметил, что в разрезе отраслевой статистики наибольший рост производства показали: оптовый (22,9%) и розничный (11,3%) товарооборот; обрабатывающие производства (10,2%); строительство (8%); пассажирооборот (6,3%) и другие.

Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП России снизился на 1,8% в годовом выражении, во втором — вырос на 4,9%.

Предварительная оценка ВВП за третий квартал 2023 года выполнена на основе производственного метода и основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%. Однако на минувшей неделе глава ведомства Максим Решетников говорил, что рост экономики будет выше августовских оценок министерства и оценивается в 3%.