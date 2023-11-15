МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России с 8 по 13 ноября составила 0,23%, с начала года потребительские цены выросли на 6,1%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в Британии в октябре замедлилась до 4,6 процента

В предыдущий отчетный период — с 31 октября по 7 ноября — инфляция была на уровне 0,42%.

"За период с 8 по 13 ноября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала ноября – 100,6%, с начала года – 106,1%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, в отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%. В том числе цены на огурцы выросли на 9,1%, помидоры – на 5,7%, капусту – на 1,1%, бананы – на 1%, на лук – на 0,7%, на яблоки – на 0,4%. В то же время цены на картофель снизились на 0,6%, морковь – на 0,5%.

Сильнее всего с 8 по 13 ноября выросли цены на яйца – на 3,4% (в период с 31 октября по 7 ноября — на 2,4%). Также подорожали и другие продукты, но значительно меньше: сосиски, сардельки и сливочное масло – на 0,5%, полукопченые и варено- копченые колбасы, творог, сухие молочные смеси для детского питания, мука и гречка – на 0,4%, мясо кур, молоко, хлеб, рис и пшено – на 0,3%, баранина, вареные колбасы, мороженая рыба, сыры овощные консервы для детского питания, печенье, соль – на 0,2%, маргарин, подсолнечное масло, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания и чай – на 0,1%.

Снизились цены на сахар и мясные консервы для детского питания – на 0,5%, вермишель – на 0,2%, говядину – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных – на 0,5%, стиральные порошки – на 0,3%, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетки и пасты – на 0,1%. Цены на детские подгузники и туалетную бумагу снизились на 0,2%.

Электропылесосы в отчетный период подорожали на 0,54%, телевизоры — на 0,39%, а смартфоны подешевели — на 0,48%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 8 по 13 ноября выросла на 0,41%, иностранного — снизилась на 0,09%. Бензин автомобильный подешевел на 0,15%, дизельное топливо — не изменилось в цене.

Росстат также в отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: поливитамины – на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,3%, противовоспалительное средство "Нимесулид" – на 0,2%, отечественный анальгин, аллохол, корвалол, мазь "Левомеколь" и препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 3,8%.