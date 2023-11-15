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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231115/842278662.html
Инфляция в России ускорилась
Макроэкономика
Новости
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Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,16% на 13 ноября с 6,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 8 по... ПРАЙМ, 15.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, инфляция в россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,16% на 13 ноября с 6,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За период с 8 по 13 ноября 2023 г. рост потребительских цен замедлился до 0,23%. Год к году инфляция составила 7,16%", — говорится в документе.