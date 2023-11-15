МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,16% на 13 ноября с 6,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в Британии в октябре замедлилась до 4,6 процента

"За период с 8 по 13 ноября 2023 г. рост потребительских цен замедлился до 0,23%. Год к году инфляция составила 7,16%", — говорится в документе.