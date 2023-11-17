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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231117/842301274.html
Мишустин доложил Путину о росте экономики на три процента к концу года
Макроэкономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту страны Владимиру Путину о росте экономики за последний месяц в 5,5 процента от ВВП и что по итогам года будет свыше трех... ПРАЙМ, 17.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, российская экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту страны Владимиру Путину о росте экономики за последний месяц в 5,5 процента от ВВП и что по итогам года будет свыше трех процентов.
"Вот вчера только с гордостью председатель правительства доложил, у нас за последний месяц рост экономики — 5,5 процента от ВВП, по году будет свыше трех процентов", — сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он напомнил, что до этого называли 2,7 процента, 2,5 процента, 2,8 процента.
"Теперь уверенно говорим, будет свыше 3 (процентов — ред.)", — заключил глава государства.