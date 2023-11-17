С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту страны Владимиру Путину о росте экономики за последний месяц в 5,5 процента от ВВП и что по итогам года будет свыше трех процентов. Путин оценил последствия глобализации и культурной экспансии

"Вот вчера только с гордостью председатель правительства доложил, у нас за последний месяц рост экономики — 5,5 процента от ВВП, по году будет свыше трех процентов", — сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Он напомнил, что до этого называли 2,7 процента, 2,5 процента, 2,8 процента.

"Теперь уверенно говорим, будет свыше 3 (процентов — ред.)", — заключил глава государства.