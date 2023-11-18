РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — ПРАЙМ. Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинград", рассказали в правительстве Волгоградской области. В Крыму введут налоговые льготы для турбизнеса

Предложение о присвоении ледоколу этого имени поддержал президент России Владимир Путин. В этом сообщил глава области Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов.

Сообщается, что это решение было принято в память о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания россиян.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире, а их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.