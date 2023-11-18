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Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Макроэкономика
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Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинград", рассказали в правительстве Волгоградской области. Предложение о присвоении ледоколу этого имени поддержал президент России... ПРАЙМ, 18.11.2023
макроэкономика, регионы, экономика, новости, россия, атомные ледоколы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — ПРАЙМ. Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинград", рассказали в правительстве Волгоградской области.
Предложение о присвоении ледоколу этого имени поддержал президент России Владимир Путин. В этом сообщил глава области Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов.
Сообщается, что это решение было принято в память о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания россиян.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире, а их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.