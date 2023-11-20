МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. У Украины "печальная участь", судя по тому, что в рядах ВСУ можно встретить возрастных женщин, отметил в своем микроблоге в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. В США заявили о недовольстве Запада "бредовым чувством величия" Зеленского

Он прокомментировал ролик, который выложил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, где запечатлена женщина в рядах ВСУ. Ей, по словам Геращенко, 54 года, у нее трое детей и шесть внуков.

"Тот факт, что Украина считает нужным позволять 54-летним женщинам сражаться за нее, говорит о многом. Я не умаляю ее патриотизма, однако быть оператором дронов на фронте — очень опасная работа", — отметил Риттер.

Он добавил, что "положение дел, когда нации нужны 54-летние женщины, чтобы сражаться за нее, — печальная реальность".

"Украина буквально пожирает себя", — резюмировал экс-разведчик.