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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231120/842308934.html
"Пожирает себя". В США указали на украинскую "печальную реальность"
Макроэкономика
Новости
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У Украины "печальная участь", судя по тому, что в рядах ВСУ можно встретить возрастных женщин, отметил в своем микроблоге в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, всу, сша, скотт риттер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. У Украины "печальная участь", судя по тому, что в рядах ВСУ можно встретить возрастных женщин, отметил в своем микроблоге в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он прокомментировал ролик, который выложил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, где запечатлена женщина в рядах ВСУ. Ей, по словам Геращенко, 54 года, у нее трое детей и шесть внуков.
"Тот факт, что Украина считает нужным позволять 54-летним женщинам сражаться за нее, говорит о многом. Я не умаляю ее патриотизма, однако быть оператором дронов на фронте — очень опасная работа", — отметил Риттер.
Он добавил, что "положение дел, когда нации нужны 54-летние женщины, чтобы сражаться за нее, — печальная реальность".
"Украина буквально пожирает себя", — резюмировал экс-разведчик.