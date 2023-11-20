МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В Аргентине на выборах президента победил противник вступления страны в объединение БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей, следует из заявления его оппонента во втором туре Серхио Массы, который признал свое поражение. Лавров поддержал интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС

"Итоги оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы его поздравить и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", — сказал Масса.

Свое заявление он сделал до объявления официальных результатов выборов.

Аргентина в настоящее время переживает глубокий экономический кризис. Инфляция в стране с начала текущего года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты практически не растут, доля бедных превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена пользоваться помощью Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

Милей выступает за радикальные меры — долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Также он против присоединения Аргентины к БРИКС.