МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. МИД прокомментировал попытки Лондона оформить возвращение активов России

Он отметил, что после начала Россией специальной военной операции на Украине Финляндия "проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику", которая включает как поддержку Киева и поставки на Украину вооружений, так и усиление санкционного давления на Россию. Беляев подчеркнул, что после вступления Финляндии в НАТО были "свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов".

Кроме того, российский дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года финские власти ввели запрет для россиян на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее), а с 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.

Комментируя планы принятия в Финляндии механизма для изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, Беляев пояснил, что пока они только разрабатываются, и в Москве хотели бы верить в то, что "благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь".

"В то же время при нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян", — заключил Беляев.

В октябре министр юстиции Финляндии Леена Мери сообщала, что правительство до конца срока своих полномочий — до 2027 года — хочет реформировать законодательство, чтобы облегчить изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей, в том числе у россиян. По словам представителя центристской партии Ханны Косонен, принудительное отчуждение собственности, которая уже находится во владении российских граждан, стоит облегчить, особенно в тех случаях, когда владелец не платит, например, налог на недвижимость, недвижимость не используется или находится во владении лица, находящегося под санкциями.

В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости, писали ранее финские СМИ.

Кроме того, финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.