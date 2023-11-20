МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России", — отметил Цивилев в Telegram-канале.

По его словам, смерть Тулеева — невосполнимая утрата. Губернатор добавил, что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни области: он стал ее руководителем в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибирской магистрали, и смог вывести из кризисной ситуации.

"Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", — подчеркнул Цивилев.