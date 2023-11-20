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2023-11-20T10:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231120/842310478.html
Совет Федерации рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году
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Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты. Согласно закону, с 2024 года... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, совет федерации, мрот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты.
Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.