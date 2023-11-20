МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19242 рублей, говорится в повестке на сайте палаты. Госдума установила размер МРОТ на уровне 19 242 рублей

Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.