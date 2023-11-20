МОСКВА. 20 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте палаты. Совет Федерации рассмотрит закон об увеличении МРОТ в 2024 году

В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.

Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих до января 2025 года. В Минфине отмечали, что поправка не распространяется на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, вопрос об индексации их зарплат будет рассмотрен позже.