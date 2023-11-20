2023-11-20T10:33:00+03:00
2023-11-20T10:48:14+03:00
2023-11-20T10:33:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231120/842310598.html
Совфед рассмотрит закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, совет федерации, индексация зарплат госслужащих
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/03/841910317.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/03/841910317.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/03/841910316.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/03/841910316.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/03/841910304.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/03/841910304.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231120/842310478.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 20 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании 22 ноября рассмотрит законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, говорится в повестке заседания на сайте палаты.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих до января 2025 года. В Минфине отмечали, что поправка не распространяется на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, вопрос об индексации их зарплат будет рассмотрен позже.