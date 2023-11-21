МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то что новогодние праздники продлятся десять дней (с 30 декабря до 8 января), это никак не отразится на зарплате тех сотрудников, кому за работу установлен оклад, заявил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Названы регионы России - лидеры по зарплатам

"Январь 2024 года начнется с длинных выходных. Это связанно с тем, что по закону с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году — понедельник, у сотрудников, работающих на условиях пятидневки, выходные начнутся с 30 декабря (суббота) и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности — 10 выходных", — сказал он.

Но это, по его словам, "никак не отразится на заработной плате тех, кому установлен оклад". "В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада таких работников. "Окладники" в деньгах не потеряют", — подчеркнул эксперт.

Однако если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то изменения в заработной плате могут быть, заметил Южалин.

"Если же работник будет привлечен к работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере", — добавил он.

Эксперт также отметил, что январь — самый невыгодный месяц для отпуска. "Наличие нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов в таком месяце. Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время", — заключил руководитель юридической практики в SuperJob.