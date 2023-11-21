Пушков: программа нового президента Аргентины может привести ее к катастрофе
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Избрание Хавьера Милея президентом Аргентины может иметь катастрофические последствия для этой страны, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил положения программы нового президента: "Ввести доллар США вместо собственной национальной валюты, за любое нарушение — в тюрьму, нет денег — продавайте органы, никакого участия в БРИКС, друзья Аргентины — США и Израиль".
"Такова программа нового президента Аргентины Хавьера Милея, который сам определяет себя как "либертарианский анархо-капиталист". Кстати, избранник большой части аргентинской молодежи", — отметил Пушков.
По его словам, "не имеющие ни ориентиров, ни убеждений молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого".
Также Пушков отметил, что биограф Милея. в частности, утверждает, что неженатый и бездетный 52-летний политик продолжает общаться со своим любимым мастифом Конаном, умершим в 2017 году, через ветеринара-медиума, который умеет разговаривать с животными, в том числе умершими.
"Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — сделал вывод сенатор.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231121/842317441.html