МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Избрание Хавьера Милея президентом Аргентины может иметь катастрофические последствия для этой страны, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Аргентина может стать первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар США

Он напомнил положения программы нового президента: "Ввести доллар США вместо собственной национальной валюты, за любое нарушение — в тюрьму, нет денег — продавайте органы, никакого участия в БРИКС, друзья Аргентины — США и Израиль".

"Такова программа нового президента Аргентины Хавьера Милея, который сам определяет себя как "либертарианский анархо-капиталист". Кстати, избранник большой части аргентинской молодежи", — отметил Пушков.

По его словам, "не имеющие ни ориентиров, ни убеждений молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого".

Также Пушков отметил, что биограф Милея. в частности, утверждает, что неженатый и бездетный 52-летний политик продолжает общаться со своим любимым мастифом Конаном, умершим в 2017 году, через ветеринара-медиума, который умеет разговаривать с животными, в том числе умершими.

"Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — сделал вывод сенатор.