МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. На мирные переговоры с Россией нельзя идти, несмотря на "тяжелое положение" на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Зеленский в интервью The Sun. Песков рассказал о попытках США разрешить конфликт на Украине

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — подчеркнул он.

Как утверждает Зеленский, Россия сама не выражает желания заключить мир, соответственно, Киев не может пойти на "мир любой ценой".

В Кремле не раз заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, однако киевские власти запретили их на законодательном уровне. Госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры, если инициатива поступит с российской стороны.