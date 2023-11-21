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https://1prime.ru/macroeconomics/20231121/842317518.html
"На поле боя тяжело": Зеленский высказался о мирных переговорах с Россией
Макроэкономика
Новости
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На мирные переговоры с Россией нельзя идти, несмотря на "тяжелое положение" на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Зеленский в интервью The Sun. "На поле боя тяжело?... ПРАЙМ, 21.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. На мирные переговоры с Россией нельзя идти, несмотря на "тяжелое положение" на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Зеленский в интервью The Sun.
"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — подчеркнул он.
Как утверждает Зеленский, Россия сама не выражает желания заключить мир, соответственно, Киев не может пойти на "мир любой ценой".
В Кремле не раз заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, однако киевские власти запретили их на законодательном уровне. Госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры, если инициатива поступит с российской стороны.