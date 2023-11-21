МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. США рассматривают новый пакет помощи Киеву как "успокоительную пилюлю" для страны на грани коллапса, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий приведен в Telegram-канале дипмиссии. "На поле боя тяжело": Зеленский высказался о мирных переговорах с Россией

"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями". Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса", — сказал он.

Дипломат напомнил, что "смертоносный подарок" анонсирован в канун десятилетия "евромайдана".

"Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще "в игре" и ставки на них продолжают делаться. А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для ВПК Соединенных Штатов значение имеет только одно — получение прибыли от "проекта Украина", — объяснил посол.

По словам Антонова, западным странам пора уяснить, что Россию, борющуюся за свои национальные интересы, победить невозможно. А поставки оружия на Украину лишь продлит агонию обанкротившегося киевского режима, добавил он.

Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.