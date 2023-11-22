МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Новые стратегические решения — как по специальной военной операции, так и связанные с "экономической перестройкой", — могут последовать после выборов президента России, которые запланированы на март 2024 года, поэтому контекст региональных выборов в 2024 году сложно предугадать, говорится в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости. Составлен очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов

"Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой", — говорится в докладе компании "Минченко консалтинг".

При этом в докладе отмечается, что региональные выборы 2023 года "прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году".

"Негативные социальные эффекты от частичной мобилизации за год успели сойти на нет, что повлияло на высокие результаты кандидатов власти с использованием проверенных технологий мобилизации лояльного электората", — следует из доклада.

В материале определяются факторы, которые будут влиять на региональную политику до президентских выборов в 2024 году: экономические факторы (рост цен, колебания национальной валюты), психологические факторы (тревожность и апатия), "усиление внутрирегиональной вертикали" (новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора), выставка ВДНХ "как возможность для пиара регионального позиционирования" и "лоббистская борьба губернаторов за возможность встроиться в федеральную кампанию со своей собственной повесткой".

Также в тексте говорится, что особой интригой нового политического цикла станет кадровый вопрос.

"Если ключевым каналом рекрутинга губернаторов в 2016 году была региональная номенклатура, то к 2023 году ключевой "поставщик" новых региональных глав является федеральный центр. Чаще всего это позиции заместителя федерального министра или чиновника президентской администрации. На данный момент лишь 12 губернаторов могут считаться выходцами из региональной исполнительной или законодательной власти", — следует из текста доклада.

Это "радикальное сокращение представительства", отмечается в материале, привело к тому, что впервые с 2022 года в корпусе глав регионов стало больше выходцев из частного бизнеса, чем аппаратчиков властных ведомств субъектов РФ.